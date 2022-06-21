Bursa'da 3 ev alev alev yandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da 3 ev alev alev yandı

21.06.2022 04:51
Bursa'da 3 ev alev alev yandı

BURSA'da, tekstil atölyesi olarak kullanılan 2 katlı müstakil binada çıkan yangın, bitişikteki 2 eve daha sıçradı.

BURSA'da, tekstil atölyesi olarak kullanılan 2 katlı müstakil binada çıkan yangın, bitişikteki 2 eve daha sıçradı. Yangının olduğu sokağın dar olması nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük çeken itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen 3 ev kullanılmaz hale geldi.

Nilüfer ilçesinin Gümüştepe Mahallesi İpekyolu Sokak'ta bulunan ve tekstil atölyesi olarak kullanılan 2 katlı müstakil evde saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede bitişikte bulunan iki binaya da sıçradı. Yangını gören mahalle sakinleri hortumlarla alevlere müdahale ederken, itfaiye ekiplerine de haber verildi. Olay yerine çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri gönderildi.

İTFAİYE EKİPLERİ DAR SOKAKLARDA ZOR ANLAR YAŞADIİhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangının olduğu sokağın dar olması nedeniyle olay yerine ulaşmakta zorlandı. İtfaiye araçları güçlükle sokağa girerek yangına müdahale edebildi. İtfaiyenin söndürme çalışmalarına köyde yaşayanlar da destek verdi. Bu sırada yanan binaların bitişiğindeki ahırda bulunun küçükbaş hayvanlar tahliye edildi. İtfaiye ekipleri alevleri diğer binalara sıçramadan kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışma sonrasında yangın söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangında 3 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olayın ardından açıklama yapan Gümüştepe Mahalle Muhtarı Haluk Balta, "3 tane ev tamamen yanmış durumda. Herhangi bir can kaybı yok, hayvanları da tahliye etmişler. İlk yanan ev tekstil atölyesi olarak kullanılıyormuş. Yangında tekstil atölyesinden başlıyor." dedi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


YORUMLAR
500
İki katlı ev alev alev yandı İki katlı ev alev alev yandı İskeleye bağlı kayık, alev alev yandı İskeleye bağlı kayık, alev alev yandı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da 3 ev alev alev yandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:56 Eşini bıçakladıktan sonra evi ateşe veren adam, bileklerini keserek intihar etmeye çalıştı
00:52 Benzin satışları mayıs ayında yüzde 57, motorin satışları ise yüzde 22 arttı
00:34 Ünlü fenomen Erkan Porçay hakkında verilen 4 yıl 2 aylık ceza onandı
00:27 Akaryakıt fiyatları sonrası bu kez de otobüsçüler ile dolmuşçular kontak kapattı
00:23 Ronaldo'nun 2 milyon euroluk arabası kazaya karıştı! Araçta ciddi hasar oluştu
00:12 Tatilin keyfini oyuncu Ezgi Eyüboğlu, fotoğrafına konakladığı oteli de etiketleyince tatilini bedavaya getirdi
00:01 Ümit Özdağ'dan bomba iddia: Sıra Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'taymış
23:42 Gazeteci Haluk Yürekli Mesut Özil hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı: Bu ülkede hükümet değişirse Türk olduğunu da unutacak
23:01 Memleket Partisi'nde istifa dalgası yaşanıyor! Olağanüstü kurultay kararı alındı
22:57 Ozan Tufan, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile anlaşma sağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 05:07:37. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da 3 ev alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement