BURSA'DA 3 EV ALEV ALEV YANDI; BİTİŞİKTEKİ İLKOKUL BOŞALTILDI - Son Dakika
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BURSA'DA 3 EV ALEV ALEV YANDI; BİTİŞİKTEKİ İLKOKUL BOŞALTILDI

22.02.2022 13:35

BURSA'nın Gürsu ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, bitişikteki 2 eve daha sıçradı.

BURSA'nın Gürsu ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, bitişikteki 2 eve daha sıçradı. Yakındaki ilkokul önlem amaçlı boşaltılırken, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülen yangında 3 ev kullanılmaz hale geldi.

Mimar Sinan Caddesi'ndeki Atatürk İlkokulu'nun arka sokağındaki 2 katlı ahşap evde saat 07.30 sıralarında bacanın tutuşması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede evi saran alevler, bitişikteki 2 eve daha sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, iki bloklu ilkokulun bir bloğu da tedbir amacıyla boşaltıldı.

İtfaiye ekipleri söndürme çalışmaları sırasında zor anlar yaşadı. Evlerin ahşap olması nedeniyle çökmeler meydana geldi. Yangın 2 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında 3 ev de kullanılmaz hale geldi.

BURSA'DA 3 EV ALEV ALEV YANDI; BİTİŞİKTEKİ İLKOKUL BOŞALTILDI
BURSA'DA 3 EV ALEV ALEV YANDI; BİTİŞİKTEKİ İLKOKUL BOŞALTILDI
BURSA'DA 3 EV ALEV ALEV YANDI; BİTİŞİKTEKİ İLKOKUL BOŞALTILDI
BURSA'DA 3 EV ALEV ALEV YANDI; BİTİŞİKTEKİ İLKOKUL BOŞALTILDI
BURSA'DA 3 EV ALEV ALEV YANDI; BİTİŞİKTEKİ İLKOKUL BOŞALTILDI
BURSA'DA 3 EV ALEV ALEV YANDI; BİTİŞİKTEKİ İLKOKUL BOŞALTILDI
BURSA'DA 3 EV ALEV ALEV YANDI; BİTİŞİKTEKİ İLKOKUL BOŞALTILDI
BURSA'DA 3 EV ALEV ALEV YANDI; BİTİŞİKTEKİ İLKOKUL BOŞALTILDI
BURSA'DA 3 EV ALEV ALEV YANDI; BİTİŞİKTEKİ İLKOKUL BOŞALTILDI
BURSA'DA 3 EV ALEV ALEV YANDI; BİTİŞİKTEKİ İLKOKUL BOŞALTILDI
BURSA'DA 3 EV ALEV ALEV YANDI; BİTİŞİKTEKİ İLKOKUL BOŞALTILDI

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BURSA'DA 3 EV ALEV ALEV YANDI; BİTİŞİKTEKİ İLKOKUL BOŞALTILDI BURSA'DA 3 EV ALEV ALEV YANDI; BİTİŞİKTEKİ İLKOKUL BOŞALTILDI KAYSERİ-EVİNİ ATEŞE VERİP KAÇTI KAYSERİ-EVİNİ ATEŞE VERİP KAÇTI Konya'da kömürlük yangını Konya'da kömürlük yangını

İtfaiye, Yangın, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURSA'DA 3 EV ALEV ALEV YANDI; BİTİŞİKTEKİ İLKOKUL BOŞALTILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BURSA'DA 3 EV ALEV ALEV YANDI; BİTİŞİKTEKİ İLKOKUL BOŞALTILDI - Son Dakika
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