Son Dakika Haberleri: Bursa'da 3 günde 50 dilenci yakalandı
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Bursa'da 3 günde 50 dilenci yakalandı

1 saat önce

Bursa'da 3 günde 50 dilenci yakalandıBURSA Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, dilencilik yapanlara karşı çalışma başlattı.

Bursa'da 3 günde 50 dilenci yakalandı
BURSA Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, dilencilik yapanlara karşı çalışma başlattı. Kentin merkezi noktaları ve cami önlerinde denetim yapan ekipler, 3 günde 50'den fazla dilenciyi yakaladı.
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, şikayetler üzerine kentteki dilencilere yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu kent merkezi, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi ile cami önlerinde denetim yapan ekipler, 3 günde 50'den fazla dilenciyi yakaladı. Acemler'deki Zabıta Daire Başkanlığı'na götürülen dilencilerin önce kimlik sorgulamaları yapıldı ardından üzerlerinden çıkan paralar sayıldı. Bursa'daki dilencilerin büyük bölümünün Adana, Çanakkale, Karacabey ve Mustafakemalpaşa'dan geldikleri belirlenirken, bir dilencinin üzerinden yaklaşık 600 TL para çıktı. Kabahatler Kanunu'na göre haklarında cezai işlem uygulanan dilencilerin üzerinden çıkan paralara el konuldu.
Kaldırım işgalleri, seyyar satıcılar ve dilencilere yönelik operasyonların periyodik olarak devam edeceği belirtildi.
Bursa'da 3 günde 50 dilenci yakalandı
Zabıta Dairesi Başkanlığı, Zabıta, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 06:51 Kaynak: DHA
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