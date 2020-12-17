Bursa'da 3 gündür aranan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu - Son Dakika

Bursa'da 3 gündür aranan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
17.12.2020 16:49
Bursa'da 3 gündür aranan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 3 gündür aranan 72 yaşındaki adamın cansız bedenine ulaşıldı.
Bursa'da 3 gündür aranan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
BURSA - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 3 gündür aranan 72 yaşındaki adamın cansız bedenine ulaşıldı.
Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Soğucak Mahallesi'nde kaybolan 72 yaşındaki Fehmi Arık'ın cansız bedeni bulundu. Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi tarafından sürdürülen çalışmalar sonrası bulunan Fehmi Arık'ın, ölüm nedeni araştırılıyor.
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