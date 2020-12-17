Bursa'da, 3 gündür kayıp yaşlı adamın şapkasına ulaşıldı - Son Dakika

Bursa'da, 3 gündür kayıp yaşlı adamın şapkasına ulaşıldı

17.12.2020 10:47
Bursa'da, 3 gündür kayıp yaşlı adamın şapkasına ulaşıldı, System.String[]

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yalnız yaşayan ve 3 gündür haber alınamayan Fehmi Arık (72) için başlatılan arama çalışmasında, mermer ocakları bölgesinde şapkası bulundu.

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yalnız yaşayan ve 3 gündür haber alınamayan Fehmi Arık (72) için başlatılan arama çalışmasında, mermer ocakları bölgesinde şapkası bulundu. Ekipler, bu bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı kırsal Soğucak Mahallesi'nde tek başına yaşayan Fehmi Arık'tan salı gününden itibaren haber alamayan mahalleli, çevrede arama yaptı. Yaşlı adamı bulamayanlar, İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvurdu. Bunun üzerine arama çalışması başlatan ekipler, Arık'ın 3 gün önce mahalledeki bakkala giderek, ekmek aldığını ve evine götürüp, astığını öğrendi. Daha sonra evden dışarı çıktığı tahmin edilen Arık için Mustafakemalpaşa Jandarma Komutanlığı, JAK, ANDA, AFAD görevlilerinden oluşan yaklaşık 50 kişilik ekip, dün köpekler eşliğinde bölgede arama çalışmalarına başladı. Ekipler, aramaların ilk gününde, mermer ocakları bölgesinde yaşlı adama ait şapkayı buldu. Bugün sabah saatlerinden itibaren de arama çalışmaları, aynı bölgeden başlanarak, yoğunlaştırıldı. Fehmi Arık'ın son zamanlarında rahatsızlıklar yaşadığı, ağır nefes darlığı problemi nedeniyle çok uzak yerlere gidemeyeceği bölge sakinleri tarafından belirtilirken, soğuk hava yüzünden hızlı olarak bölge taraması gerçekleştiriliyor.


- Bursa
Bursa'da, 3 gündür kayıp yaşlı adamın şapkasına ulaşıldı
Bursa'da, 3 gündür kayıp yaşlı adamın şapkasına ulaşıldı
Bursa'da, 3 gündür kayıp yaşlı adamın şapkasına ulaşıldı
Bursa'da, 3 gündür kayıp yaşlı adamın şapkasına ulaşıldı
Bursa'da, 3 gündür kayıp yaşlı adamın şapkasına ulaşıldı
Bursa'da, 3 gündür kayıp yaşlı adamın şapkasına ulaşıldı
Bursa'da, 3 gündür kayıp yaşlı adamın şapkasına ulaşıldı

Mustafakemalpaşa, Soğucak, Bursa, Salı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa'da, 3 gündür kayıp yaşlı adamın şapkasına ulaşıldı - Son Dakika


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