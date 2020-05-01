Bursa'da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Son Dakika

Bursa'da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

BURSA - Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Bursa'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta geçerli olacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün 00.00 itibariyle başladı. Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte Bursa'nın meydan ve caddeleri sessizliğe döndü.