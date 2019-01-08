Bursa'da, 3 İlçede Okullar Tatil Edildi
1 saat önce
BURSA'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Büyükorhan, İnegöl ve Mudanya ilçelerindeki okullar bugün için tatil edildi.
BURSA'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Büyükorhan
, İnegöl
ve Mudanya
ilçelerindeki okullar bugün için tatil edildi. Mustafakemalpaşa
ilçesinde ise taşımalı eğitimin yapıldığı okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Bursa
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
'nden yapılan yazılı açıklamada, "Büyükorhan, İnegöl ve Mudanya ilçelerinde eğitim veren tüm okullarda 8 Ocak Salı günü eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, Mustafakemalpaşa ilçesinde de taşımalı eğitim gerçekleştiren okullarımız 8 Ocak Salı günü tatil edilmiştir" denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:22 Kaynak: DHA
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