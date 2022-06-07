İznik'in kırsal Elbeyli Mahallesi'nde İsmail Acar 'a ait 3 katlı binada, saat 15.00 sıralarında, içeride kimse yokken yangın başladı. Dumanları gören komşuların ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler alevlere müdahale ederken, jandarma ise çevrede önlem aldı. Yangın, yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Bina ise kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

İtfaiye, İznik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da 3 katlı ahşap bina, alev alev yandı - Son Dakika

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