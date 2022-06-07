Bursa'da 3 katlı ahşap bina, alev alev yandı - Son Dakika
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Bursa'da 3 katlı ahşap bina, alev alev yandı

07.06.2022 17:30
Bursa'da 3 katlı ahşap bina, alev alev yandı

BURSA'nın İznik ilçesinde 3 katlı ahşap binada çıkan yangın, itfaiye ekibinin yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

BURSA'nın İznik ilçesinde 3 katlı ahşap binada çıkan yangın, itfaiye ekibinin yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Bina, yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

İznik'in kırsal Elbeyli Mahallesi'nde İsmail Acar'a ait 3 katlı binada, saat 15.00 sıralarında, içeride kimse yokken yangın başladı. Dumanları gören komşuların ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler alevlere müdahale ederken, jandarma ise çevrede önlem aldı. Yangın, yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Bina ise kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.


Bursa'da 3 katlı ahşap bina, alev alev yandı
Bursa'da 3 katlı ahşap bina, alev alev yandı
Bursa'da 3 katlı ahşap bina, alev alev yandı
Bursa'da 3 katlı ahşap bina, alev alev yandı
Bursa'da 3 katlı ahşap bina, alev alev yandı
Bursa'da 3 katlı ahşap bina, alev alev yandı
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

İtfaiye, İznik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da 3 katlı ahşap bina, alev alev yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da 3 katlı ahşap bina, alev alev yandı - Son Dakika
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