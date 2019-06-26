Son Dakika Haberleri: Bursa'da 3 katlı apartmanda çıkan yangın
Son Dakika Güncel Haber

Bursa'da 3 katlı apartmanda çıkan yangın

1 saat önce

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bir evde hasara neden olan patlama ve yangınla ilgili incelemeler sürüyor.

Bursa'da 3 katlı apartmanda çıkan yangın, System.String[]
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bir evde hasara neden olan patlama ve yangınla ilgili incelemeler sürüyor.
Konak Mahallesi Ceylan Sokağı'nda 25 Haziran sabahı 3 katlı bir apartmanın ikinci katındaki dairede yaşanan olayla ilgili doğalgaz dağıtım firması ekiplerince çalışma yapıldı.
Olay yerinde incelemelerde bulunan ekipler, patlama ve sonrasında çıkan yangının doğalgazdan kaynaklanmadığını belirledi.
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Ceylan Sokağı'ndaki binada patlama sesi duyan vatandaşlar dışarı çıkarak durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirmişti. Ayrıca doğalgaz dağıtım firması ekiplerine de bilgi verilmişti. Alevleri kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, dairede hasara yol açan olayın nedenine ve zararın tespitine ilişkin çalışma başlatmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:08 Kaynak: AA
Konak, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa'da ucuz ekmek satan fırıncıya meslektaşları dava açtı Sosyal medyada başlayan kavga kanlı bitti! Gemlik Kaymakamı'nın 3 oğlu bıçaklandı Gemlik Kaymakamı'nın kavgada yaralanan 3 oğlundan Safa öldü Yarış tayları, ev fiyatına alıcı buldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 13:01:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da 3 katlı apartmanda çıkan yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]