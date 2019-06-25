Son Dakika Haberleri: Bursa'da 3 katlı apartmanda patlama ve yangın
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Bursa'da 3 katlı apartmanda patlama ve yangın

1 saat önce

BURSA'da 3 katlı apartmanda, doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı.

Bursa'da 3 katlı apartmanda patlama ve yangın, System.String[]
BURSA'da 3 katlı apartmanda, doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı. Ölen ya da yaralanan olmazken, binada yaşayanlar ve mahalle halkı panik yaşadı.
Merkez Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Ceylan Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın bodrum katında saat 01.00 sıralarında, patlama meydana geldi. Apartman sakinleri büyük panik yaşarken, bina boşaltıldı. Vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri doğal gaz kaynaklı olduğunu belirledikleri patlamanın ardından çıkan yangına müdahale etti. Ayrıca Bursagaz ekipleri de mahallenin doğal gaz akışını keserek önlem aldı. N.A.'ya ait evde ve apartmanda büyük hasar meydana geldi. 
SELFİE YAPTI
Patlama sonrası mahalle halkı ve apartman sakinleri büyük panik yaşarken, bir kişinin binanın önünde cep telefonuyla selfie yapması, görenleri şaşırttı. Mahalle sakinlerinin tepki gösterdiği kişi, daha sonra uzaklaşarak gözden kayboldu. Patlamayla ilgili soruşturma devam ediyor.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:46 Kaynak: DHA
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