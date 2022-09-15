Yangın saat 14.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi Bircanlar Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın bodrum katında çıktı. Depo olarak kullanılan bodrum katından çıkan dumanları fark eden mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınan yangında depodaki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA

İtfaiye, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › BURSA'DA 3 KATLI APARTMANIN BODRUM KATINDA YANGIN ÇIKTI - Son Dakika

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