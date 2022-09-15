BURSA'DA 3 KATLI APARTMANIN BODRUM KATINDA YANGIN ÇIKTI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın depo olarak kullanılan bodrum katında yangın çıktı. Paniğe yol açan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınırken, depodaki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Yangın saat 14.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi Bircanlar Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın bodrum katında çıktı. Depo olarak kullanılan bodrum katından çıkan dumanları fark eden mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınan yangında depodaki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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