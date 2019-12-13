Bursa'da 3 katlı bina alev alev yandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da 3 katlı bina alev alev yandı - Son Dakika

Bursa'da 3 katlı bina alev alev yandı

6 saat önce

Bursa'da 3 katlı bina alev alev yandı.

Bursa'da 3 katlı bina alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken zor anlar yaşarken, alevler geceyi aydınlattı.

Yangın, gece saatlerinde Yıldırım ilçesi Boyacıkulluğu sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binada bilinmeyen bir sebeple yangın meydana geldi. Çıkan alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Gecenin karanlığını aydınlatan alevlere müdahale ederken zor anlar yaşayan itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, 3 katlı bina kullanılamaz hale geldi.

Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

(İHA)

Bursa'da 3 katlı bina alev alev yandı

İtfaiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:00 Kaynak: İHA
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