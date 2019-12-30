Bursa'da 3 katlı bina yandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da 3 katlı bina yandı - Son Dakika

Bursa'da 3 katlı bina yandı

6 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı bina bilinmeyen nedenle çıkan yangında tamamen yanarak, kullanılamaz hale geldi.

Bursa'da 3 katlı bina yandı, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı bina bilinmeyen nedenle çıkan yangında tamamen yanarak, kullanılamaz hale geldi.

Yenice Mahallesi Sabri Demircioğlu Sokak'ta bulunan 3 katlı binada, kimsenin bulunmadığı sırada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Hızla olay yerine gelen İnegöl İtfaiyesi'ne bağlı ekipler, yangına müdahele etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.Ancak bina kullanılamaz hale geldi.


Yenice, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:50 Kaynak: DHA
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