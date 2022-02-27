BURSA'DA 3 KATLI BİNANIN TERAS KATI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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BURSA'DA 3 KATLI BİNANIN TERAS KATI ALEV ALEV YANDI

27.02.2022 15:30

BURSA'da 3 katlı binanın teras katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

BURSA'da 3 katlı binanın teras katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın saat 12.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi 6'ncı Güneş Sokak üzerinde bulunan, İsmet Özaydın'a (60) ait 3 katlı binanın teras katında çıktı. Binadan alevlerin yükseldiğini gören mahallelerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Teras katın altındaki dairede bulunan Bedriye Özaydın (22), binadan kendi imkanlarıyla çıkarken, büyük panik yaşayan mahalle sakinleri, bina önünde park halindeki bir aracı, iterek bölgeden uzaklaştırdı.

4 itfaiye aracı ve 1 su tankeri ile müdahale edilen alevlerin alt kata ve bitişikteki binalara sıçramaması için itfaiye ekipleri zamanla yarıştı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile 1 saatte kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında, binanın teras katı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

BURSA'DA 3 KATLI BİNANIN TERAS KATI ALEV ALEV YANDI
BURSA'DA 3 KATLI BİNANIN TERAS KATI ALEV ALEV YANDI
BURSA'DA 3 KATLI BİNANIN TERAS KATI ALEV ALEV YANDI

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İsmet Özaydın, İtfaiye, Yangın, Güneş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURSA'DA 3 KATLI BİNANIN TERAS KATI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BURSA'DA 3 KATLI BİNANIN TERAS KATI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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