Apartmanın altından yol geçiyor! Görenler kapının nerde olduğunu düşünüyor

Merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanın temelinden tünel şeklinde bir yol geçiyor. Apartmanın altındaki tüneli gören vatandaşlar ise evin kapısının nerede olduğunu merak ediyor.

HEM ARAÇLAR HEM YAYALAR GEÇİYOR

Mahalle sakinleri tüneli araç ve yaya geçişi için sıkça kullanıyor. Tünelin bir tarafı otoparka çıkarken, diğer tarafı ise sokağa açılıyor. Eve girişlerin yapıldığı kapı, tünelin otoparka çıkan tarafında bulunuyor.

YILLARDIR KULLANILIYOR

Evin depreme dayanıklı olup olmadığı ise akıllarda soru işareti bırakıyor. Mahalleli apartmanın eski bir yapı olduğunu ve yıllardır buranın yaya ve araç geçişlerinde kullanıldığını belirtiyor.