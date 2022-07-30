Apartmanın altından yol geçiyor! Görenler kapının nerde olduğunu düşünüyor - Son Dakika
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Apartmanın altından yol geçiyor! Görenler kapının nerde olduğunu düşünüyor

30.07.2022 10:30

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan 3 katlı bir apartmanın altından geçen yolu görenler şaşkına dönüyor. Tünelin bir tarafı otoparka çıkarken diğer tarafı ise sokağa açılıyor.

Merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanın temelinden tünel şeklinde bir yol geçiyor. Apartmanın altındaki tüneli gören vatandaşlar ise evin kapısının nerede olduğunu merak ediyor.

HEM ARAÇLAR HEM YAYALAR GEÇİYOR

Mahalle sakinleri tüneli araç ve yaya geçişi için sıkça kullanıyor. Tünelin bir tarafı otoparka çıkarken, diğer tarafı ise sokağa açılıyor. Eve girişlerin yapıldığı kapı, tünelin otoparka çıkan tarafında bulunuyor.

Altından yol geçen apartman! Görenler kapının nerede olduğunu anlamaya çalışıyor

YILLARDIR KULLANILIYOR

Evin depreme dayanıklı olup olmadığı ise akıllarda soru işareti bırakıyor. Mahalleli apartmanın eski bir yapı olduğunu ve yıllardır buranın yaya ve araç geçişlerinde kullanıldığını belirtiyor.

Altından yol geçen apartman! Görenler kapının nerede olduğunu anlamaya çalışıyor
Altından yol geçen apartman! Görenler kapının nerede olduğunu anlamaya çalışıyor
Altından yol geçen apartman! Görenler kapının nerede olduğunu anlamaya çalışıyor
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Osmangazi, Karadeniz, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Apartmanın altından yol geçiyor! Görenler kapının nerde olduğunu düşünüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Apartmanın altından yol geçiyor! Görenler kapının nerde olduğunu düşünüyor - Son Dakika
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