Bursa'da 3 katlı geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da 3 katlı geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın - Son Dakika

Bursa'da 3 katlı geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın

1 saat önce

Bursa'da bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Bursa'da 3 katlı geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın, System.String[]

Bursa'da bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, can kaybı yaşanmadı.


Alınan bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi Pınar sokaktaki bir geri dönüşüm fabrikasında sabah 4.00 saatlerinde elektrik kablolarından yangın çıktı.


Yangın, fabrikasındaki ürünlerin kısa sürede alev almasıyla büyüdü. O sırada içeride çalışan işçiler dumanı ve kokuyu fark ederek dışarı çıktı. İşçiler ve vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri fabrikayı saran alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Yangına 6 itfaiye aracı sevk edildi. Dumanların bir çok yeri sarmış durumda olduğu görüldü. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sürdüren itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Yangın sonucunda geri dönüşüm fabrikası kullanılamaz hale gelirken diğer ev ve iş yerlerinde hasar görüldü. - BURSA

İtfaiye, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 06:13 Kaynak: İHA
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