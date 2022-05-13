Son Dakika | BURSA'DA 3 KATLI METRUK BİNA YANGINDA KÜLE DÖNDÜ - Son Dakika
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Son Dakika | BURSA'DA 3 KATLI METRUK BİNA YANGINDA KÜLE DÖNDÜ

13.05.2022 05:49

Son dakika haberlerine göre Bursa'da 3 katlı metruk binada bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı, bina küle döndü.

Bursa'da 3 katlı metruk binada bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı, bina küle döndü.

Yangın, henüz bilinmeyen bir nedenle, saat 04.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Mollaarap mahallesinde bulunan 3 katlı metruk bir binada çıktı. Alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevre güvenliği aldı. Ekiplerin yangına müdahalesi sırasında binada zaman zaman çökmeler oldu. Mahalle sakinlerinin panikle izlediği yangın, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından tamamen söndürüldü.

Ekipler, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı. (DHA)

Son Dakika | BURSA'DA 3 KATLI METRUK BİNA YANGINDA KÜLE DÖNDÜ
Son Dakika | BURSA'DA 3 KATLI METRUK BİNA YANGINDA KÜLE DÖNDÜ
Son Dakika | BURSA'DA 3 KATLI METRUK BİNA YANGINDA KÜLE DÖNDÜ
Son Dakika | BURSA'DA 3 KATLI METRUK BİNA YANGINDA KÜLE DÖNDÜ
Son Dakika | BURSA'DA 3 KATLI METRUK BİNA YANGINDA KÜLE DÖNDÜ
Son Dakika | BURSA'DA 3 KATLI METRUK BİNA YANGINDA KÜLE DÖNDÜ
Son Dakika | BURSA'DA 3 KATLI METRUK BİNA YANGINDA KÜLE DÖNDÜ
Son Dakika | BURSA'DA 3 KATLI METRUK BİNA YANGINDA KÜLE DÖNDÜ
Son Dakika | BURSA'DA 3 KATLI METRUK BİNA YANGINDA KÜLE DÖNDÜ
Son Dakika | BURSA'DA 3 KATLI METRUK BİNA YANGINDA KÜLE DÖNDÜ
Son Dakika | BURSA'DA 3 KATLI METRUK BİNA YANGINDA KÜLE DÖNDÜ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | BURSA'DA 3 KATLI METRUK BİNA YANGINDA KÜLE DÖNDÜ - Son Dakika


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