Bursa'da 3 katlı plastik imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 3 katlı plastik imalathanesinde çıkan ve çevredeki evlere de sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Vatan Mahallesi Pınar sokakta bulunan üç katlı plastik imalathanesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangını fark eden çevrede oturan vatandaşların haber vermesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Çevrede bulunan evlere de sıçrayan yangın nedeniyle, ekipler vatandaşları tahliye etti.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını 1 saatte kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında imalathanede ve alevlerin sıçradığı bazı evlerde maddi hasar meydana gelirken, can kaybı ve yaralanan olmadı.