'Lucy'yi önce sevdiler, sonra götürdüler; o anlar kamerada - Son Dakika
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'Lucy'yi önce sevdiler, sonra götürdüler; o anlar kamerada

29.08.2022 10:03
'Lucy'yi önce sevdiler, sonra götürdüler; o anlar kamerada

BURSA'da 3 kişi, Aykut Altaş'ın gezdirmek için sokağa çıkardığı Şivava cinsi 3 aylık köpeği 'Lucy"i sevdikten sonra alıp, kaçtı.

BURSA'da 3 kişi, Aykut Altaş'ın gezdirmek için sokağa çıkardığı Şivava cinsi 3 aylık köpeği 'Lucy"i sevdikten sonra alıp, kaçtı. Sokak sokak Lucy'i arayan Altaş, köpeğinin yaklaşık 20 bin lira değerinde olduğunu belirterek, "Maddi değerinden çok manevi değeri bizim için önemli. Köpeğimin bulunmasını istiyorum" dedi. Şüphelilerin köpeği alıp gittiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, salı günü Yıldırım ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Aykut Altaş, 2 köpeğini gezdirmek için sokağa çıkardı. Bu sırada 3 aylık Şivava cinsi Lucy ismini verdiği köpeği, sokaktaki çocukların yanına gitti. Sahibinin yanından uzaklaşan Lucy'i, yoldan geçen 3 kişi sevmeye başladı. Bir süre köpekle ilgilenip fotoğraflarını çeken 3 kişi, daha sonra onu alarak bölgeden uzaklaştı. Köpeğine ulaşamayan Altaş, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını izledi. 1'i kadın 3 kişinin köpeği sevdikten sonra alıp gittiğini gören Aykut Altaş, güvenlik kamerasının kayıtlarını alarak polis merkezine gitti. Şikayetçi olan Altaş, her gün sokaklarda köpeğini arıyor.

'MANEVİ DEĞERİ VAR'

Lucy'nin 15-20 bin lira değerinde bir köpek olduğunu belirten Altaş, köpeğinin maddi değerinden çok manevi değerinin olduğunu belirtti. Kendi çabalarıyla köpeğini aramaya devam ettiğini belirten Altaş, "3 aylık Şivava cinsi bir yavru köpeğimiz vardı. Yaklaşık 2 aydır bizimle. Diğer köpeğimizle birlikte parkta oynatırken köpeğimiz Lucy de yolda çocuklarla oynuyordu. İki erkek bir kadın, önce köpeği seviyorlar. Fotoğraflarını çekiyorlar. Daha sonra kendi köpekleri gibi alıp gidiyorlar. Bu bizi üzdü. Gerekli yerlere şikayette bulunduk. Polis ekiplerine güvenlik kamerası kayıtlarını verdik. Herkes arıyor ama bulamadık. Maddi değerinden çok manevi değeri bizim için önemli. Bugün bizim başımıza gelen yarın başka birinin başına gelecek. Köpeğimin bulunmasını istiyorum. Sonuçta o da bir can. İnsana dost oluyor, arkadaş oluyor. En kısa zamanda bulunmasını istiyoruz. Peşini bırakmayacağız. Sürekli aramaya devam edeceğiz. Bulunana kadar arayacağız. Boşta kaldığım her dakika arıyorum. İnsanlara köpeğimin videosunu, fotoğraflarını gösteriyorum" dedi.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 'Lucy'yi önce sevdiler, sonra götürdüler; o anlar kamerada - Son Dakika

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