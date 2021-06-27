Bursa'da 3 kişinin öldüğü kazada sürücü tutuklandı - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, aydınlatma direğine çarptığı otomobille 3 kişinin ölümüne neden olan ve kendisi de kazada yaralanan sürücü İlker Mutlu (24), tedavisinin ardından mahkemece tutuklandı.

Kaza, dün saat 06.00 sıralarında İnegöl ilçesinin kırsal Yeniceköy Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Yeniceköy Mahallesi'nden dinlenme tesisi çalışanlarını taşıyan İlker Mutlu yönetimindeki 16 AJC 797 plakalı otomobil, hızlı girdiği virajda kontrolden çıkıp beton aydınlatma direğine çarptı. Kazada, demir yığınına dönen otomobilde sıkışan Rus vatandaşı Ahıska Türkü Anvarbek Tairov (20) ile Gülmira Tipi (17) yaşamını yitirdi, sürücü İlker Mutlu ile Feride Tipi (39) ve Emine Tipi (18) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin araçtan çıkardığı yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Ancak Emine Tipi de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralılardan Feride Tipi'nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Anvarbek Tairov ile Gülmira Tipi'nin cenazeleri de yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kondu.Bu arada kaza anı, fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin aşırı hızla girdiği virajda yoldan çıkıp aydınlatma direğine çarptığı görüldü.AŞIRI HIZDAN CEZA YAZILMIŞAydınlatma direğine çarptığı otomobilinde 3 kişinin ölümüne neden olan ve kazada yaralanan sürücü İlker Mutlu, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Mutlu'nun bir gün önce aşırı hız nedeniyle trafik cezası yediği öğrenildi. İlker Mutlu'nun, ilk ifadesinde, "Sabah işe gidiyorduk. Virajda araç kontrolden çıktı. Kaza meydana geldi" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen sürücü Mutlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu arada, ağır yaralanan devlet hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Feride Tipi'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden 3 kişi yarın Yeniceköy Mahallesi'nde defnedilecek