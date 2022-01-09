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Son dakika haberi! Bursa'da 3 kişinin ölümüne neden olan sürücü şikayetin geri çekilmesi sonucu tahliye oldu - Son Dakika

Son dakika haberi! Bursa'da 3 kişinin ölümüne neden olan sürücü şikayetin geri çekilmesi sonucu tahliye oldu

09.01.2022 11:40

Son dakika habere göre Bursa'da freni boşalan minibüsün otoparka dalması sonucu otopark görevlisinin ölümüne, 6 kişinin de yaralanmasına neden olan Kuveytli sürücü, tek şikayetçinin de davadan çekilmesiyle tahliye oldu.

Bursa'da freni boşalan minibüsün otoparka dalması sonucu otopark görevlisinin ölümüne, 6 kişinin de yaralanmasına neden olan Kuveytli sürücü, tek şikayetçinin de davadan çekilmesiyle tahliye oldu.

Uludağ yolunda ağustos ayında meydana gelen trafik kazasında, Kuveyt'te bakanlıkta görev yapan Ahmed El Redişi'nin kiraladığı 16 KF 964 plakalı minibüs, kontrolünden çıkarak özel bir otoparka daldı. Kazada minibüsün önüne çıkarak durması için işaret yapan otopark görevlisi İdris Emir (38) hayatını kaybederken, Zayide Kuyuldar, Mücahit Ekici, Arda Talha Yiğit, Ebru Dümen Ekici, Bekir Ekici ve Saliha Korkamazcan ise yaralandı. Kaza sonrası polise teslim olan Ahmet El Redişi, tutuklanarak cezaevine kondu.

Bursa 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'taksirle ölüme neden olmak ve yaralamak' suçlarından 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Ahmet El Redişi'ye önceki hafta olay yerinde keşif yaptırıldı. Redişi, keşfe güvenlik nedeniyle çelik yelek giydirilip, kask taktırılarak getirildi. Olay yerinde kazanın nasıl olduğunu anlatan Ahmet El Redişi, mahkeme heyetinin "Yokuş aşağı inerken frenlerin boşaldığını anlayınca neden aracı başka yöne çevirmeyip otoparka girdin?" sorusuna "Kaza yapacağımı anlayınca korkudan gözlerimi kapattım. Minibüsün nereye girdiğini görmedim" cevabını verdi.

Mahkeme, son şikayetçi İdris Emir'in yakınlarının da davadan çekilmesi ile sanığın adli kontrol koşuluyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Yurt dışına çıkış yasağı konulan Redişi, haftanın bir günü polis merkezine giderek imza verecek. - BURSA

Son dakika haberi! Bursa'da 3 kişinin ölümüne neden olan sürücü şikayetin geri çekilmesi sonucu tahliye oldu
Son dakika haberi! Bursa'da 3 kişinin ölümüne neden olan sürücü şikayetin geri çekilmesi sonucu tahliye oldu
Son dakika haberi! Bursa'da 3 kişinin ölümüne neden olan sürücü şikayetin geri çekilmesi sonucu tahliye oldu
Son dakika haberi! Bursa'da 3 kişinin ölümüne neden olan sürücü şikayetin geri çekilmesi sonucu tahliye oldu
Son dakika haberi! Bursa'da 3 kişinin ölümüne neden olan sürücü şikayetin geri çekilmesi sonucu tahliye oldu

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Minibüs, Uludağ, Kuveyt, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Bursa'da 3 kişinin ölümüne neden olan sürücü şikayetin geri çekilmesi sonucu tahliye oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Bursa'da 3 kişinin ölümüne neden olan sürücü şikayetin geri çekilmesi sonucu tahliye oldu - Son Dakika
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