Akrabaların silahlı kavgası kamerada - Son Dakika
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Akrabaların silahlı kavgası kamerada

20.08.2022 10:56
Akrabaların silahlı kavgası kamerada

BURSA'da, 3 kişinin yaralandığı, akraba iki aile arasındaki taşlı, sopalı ve silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

BURSA'da, 3 kişinin yaralandığı, akraba iki aile arasındaki taşlı, sopalı ve silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonu ile çekilen görüntülerde, kaçan şüphelilerden birinin yerde yatan yaralıya ateş ettiği görüldü.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olan akraba iki ailenin bireyleri yolda karşılaşınca önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada bir kişi belinden çıkardığı tabancayla diğer gruba peş peşe ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Y.Y., H.A. ve M.Y. kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheliler kaçarken, yaralılar çevredekiler tarafından özel araçla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

GERİ DÖNÜP 1 EL DAHA ATEŞ ETTİBu arada kavga, bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, tarafların önce taş ve sopalarla birbirlerine saldırdığı, ardından şüphelilerden birinin belindeki silahı çıkarıp yolun karşı tarafına kaçanlara kurşun yağdırdığı, yanındakilerin sakinleştirmeye çalıştığı şüphelinin kaçmadan önce de geri dönüp yerde yatan yaralılardan birine 1 el daha ateş ettiği görüldü.

Polis kaçan şüphelileri arıyor.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Osmangazi, kavga, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akrabaların silahlı kavgası kamerada - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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