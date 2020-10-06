DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

Bursa'da 3 kişinin yaralandığı zincirleme kaza kamerada

BURSA'da, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Kazaya yol açan ve kaçan otomobilin sürücüsünü yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

Kaza, dün öğleden sonra merkez Nilüfer ilçesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası bilinmeyen otomobil, yolcu indirmek için yolun sağ şeridinde durdu. Bu sırada sağ şeritte hareket halinde olan başka bir araç da otomobilin arkasında durdu. İki aracın durduğunu fark etmeyen S.E. yönetimindeki 16 FU 418 plakalı başka bir otomobil, önündeki araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sol şeride savrulan S.E.'nin otomobiline, M.S.'nin kullandığı 16 S 1997 plakalı servis minibüsü çarptı. Kazaya yol açan otomobilin sürücüsü kaza yerinden kaçtı. Kazada, servis minibüsündeki 1 kişi, S.E. ve yanındaki bir kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

Polis, kazaya yol açan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Görüntülere; bir otomobilin yolcu indirmek için durduğu, başka bir otomobilin duran başka bir araca çarptığı ve savrulan otomobile servis minibüsünün çarptığı anlar yansıdı.