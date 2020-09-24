3 kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bursa'da 2 farklı olayda 3 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 16 Ağustos'ta İvazpaşa Mahallesi Eskiyol Sokak'taki bir markette Tuncay A. (27) ve İsmail N'nin (26) pompalı tüfekle vurulmasının ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu olayın faili Hakan A'nın (42) 5 Eylül'de Tayakadın Mahallesi'nde Resul B'yi (57) de pompalı tüfekle yaraladığını belirleyen ekipler, şüphelinin saklandığı adresi tespit ederek operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan Hakan A'nın adresinde yapılan aramalarda olayda kullanılan pompalı tüfeğin yanı sıra ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hakan A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.