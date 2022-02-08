Üye Girişi
Bursa'da 3 şüpheli çaldıkları çelik kasayı açmaya çalışırken yakalandı - Son Dakika

Bursa'da 3 şüpheli çaldıkları çelik kasayı açmaya çalışırken yakalandı

08.02.2022 14:36
Bursa'da 3 şüpheli çaldıkları çelik kasayı açmaya çalışırken yakalandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bir iş yerinden çaldıkları çelik kasayı açmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bir iş yerinden çaldıkları çelik kasayı açmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Sabah saatlerinde Hacivat Mahallesi'ndeki bir iş yerine gelen zanlılar, burada bulunan çelik kasa, bilgisayar kasası ve monitör ile kamyoneti çalarak kaçtı.

İş yeri sahiplerinin ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Kısa süre sonra şüphelilerin kimliklerini ve kaçtıkları adresi tespit eden ekipler, A.M, M.Ç. ve İ.A'yı Samanlı Mahallesi'nde boş bir alanda kasayı açmaya çalışırken yakaladı.

Kasayı açarken polis kameralarınca görüntülenen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Çalınan kamyonet ve eşyalar ise sahibine teslim edildi.

YORUMLAR
500

Emniyet Müdürlüğü, Yıldırım, Asayiş, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da 3 şüpheli çaldıkları çelik kasayı açmaya çalışırken yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:30 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın adaylığına şerh: Seçimler zamanında yapılırsa, Anayasa'ya göre aday olamaz!
14:29 Fatih Terim'in prensi Oğulcan, TFF 1. Lig ekibine kiralık gönderildi
14:27 Evinde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye giren adam, sabah komşusunun kapıya bıraktığı notla sarsıldı
14:23 İstanbullu için ucuz ekmek hayal mi oluyor? Halk Ekmek fabrikalarına 3 katı elektrik faturası geldi!
14:22 Masumlar Apartmanı bu akşam neler olacak? Han babasına gerçekleri gösteriyor
14:17 Demet Akbağ ve Yılmaz Erdoğan'dan yıllar sonra yeni proje
14:11 Putin'le görüşmesi olay olan Macron: Amaca ulaşıldı
14:03 AK Partili Ayvalı'ya göre elektrik faturaları abartılıyor: Provokasyonlar aldı, yürüdü!
13:54 Böyle bir dönüş görülmedi! "Parti prensiplerine uymuyor" diye HDP'den ihraç edildi, MHP'ye katıldı!
13:51 Şenol Güneş talebi üzerine Onyekuru'nun kadroya katılacağı iddia edildi!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 14:42:47. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da 3 şüpheli çaldıkları çelik kasayı açmaya çalışırken yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement