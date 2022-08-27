Bursa'da kan donduran olay! Kız çocuklarını kaçırıp iki gün şiddet uyguladılar - Son Dakika
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Bursa'da kan donduran olay! Kız çocuklarını kaçırıp iki gün şiddet uyguladılar

27.08.2022 11:05
Bursa'da kan donduran olay! Kız çocuklarını kaçırıp iki gün şiddet uyguladılar

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 3 şahıs, 17 ve 14 yaşındaki çocukları kaçırıp üzerlerindeki kıymetli eşyalarını çaldıktan sonra evlerinde 2 gün boyunca alıkoyarak şiddet uyguladı. Gelen şikayet üzerine harekete geçen ekipler, 3 şüpheli şahsı yakaladı. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mudanya ilçesinde edinilen bilgiye göre polis ekiplerine müracaat eden 17 yaşındaki B.Ç. ve 14 yaşındaki Y.A.K. isimli kız çocuğu, Arif ve Atakan D. kardeşlerin evinde zorla alıkonulduğunu söyleyerek şikayette bulundu.

HEM GASP HEM DAYAK

Bunun üzerine harekete geçen ekipleri şüphelileri takibe aldı. Şüpheliler, Y.A.K 'nın cep telefonunu gasp ettikleri, B.Ç'nin ise ellerini ve kollarını bağlayarak 2 gün boyunca evde tutukları ve bıçakla tehdit ettiklerini iddiasıyla gözaltına alındı. Şüpheliler sorgularında suçlamaları kabul ederken uyuşturucu kullanmaktan da işlem yapıldı.

TUTUKLANDILAR

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece yağmalama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve uyuşturucu madde kullanmaktan suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

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Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da kan donduran olay! Kız çocuklarını kaçırıp iki gün şiddet uyguladılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da kan donduran olay! Kız çocuklarını kaçırıp iki gün şiddet uyguladılar - Son Dakika
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