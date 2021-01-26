Bursa'da 3 traktör çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bursa'da 3 traktör çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

26.01.2021 21:11
Bursa'da 3 traktör çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı, System.String[]

Bursa'nın Gemlik ilçesinde traktör çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde traktör çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, ilçede iki hafta içinde çalınan üç traktörün hırsızlık zanlısının bulunması için çalışma başlattı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, zanlının kimliğini belirledi.

Çaldığı traktörlerden biriyle Demirtaş ilçesinde yakalanan H.B, söz konusu 3 traktörü çaldığını ve birini sattığını itiraf etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Traktör, Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da 3 traktör çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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