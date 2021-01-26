Bursa'da 3 traktör çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bursa'nın Gemlik ilçesinde traktör çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, ilçede iki hafta içinde çalınan üç traktörün hırsızlık zanlısının bulunması için çalışma başlattı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, zanlının kimliğini belirledi.

Çaldığı traktörlerden biriyle Demirtaş ilçesinde yakalanan H.B, söz konusu 3 traktörü çaldığını ve birini sattığını itiraf etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.