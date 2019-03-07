Son Dakika Haberleri: Bursa'da 3'ü Kadın 8 Satıcı Adliyeye Sevk Edildi

Bursa'da 3'ü Kadın 8 Satıcı Adliyeye Sevk Edildi

1 saat önce

Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 3'ü kadın 10 şahıs gözaltına alındı.

Bursa'da 3'ü Kadın 8 Satıcı Adliyeye Sevk Edildi, System.String[]
Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 3'ü kadın 10 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şahsın üzerlerinde esrar ve metamfetamin maddesi ele geçirdi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, F.Ç., S.A., K.C.P., M.Y., Ö.K.S., A.H., A.M. ve G.E.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, farklı adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Yakalanan şahısların üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, satışa hazır paketlenmiş 65 gram metamfetamin, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilmiş 6 bin 120 lira, bir adet hassas terazi ve bir adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait fişekler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların emniyette yapılan işlemlerinin ardından yakalanan 10 kişiden 2'si hakkında kullanmak için uyuşturucu madde almak ve bulundurmak suçundan adli işlem yapılırken, F.Ç., S.A., K.C.P., M.Y., Ö.K.S., A.H., A.M. ve G.E. ise uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:38 Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa
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