Bursa'da 3 uyuşturucu satıcısı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da 3 uyuşturucu satıcısı tutuklandı - Son Dakika

Bursa'da 3 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

6 saat önce

Bursa'da uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 6 şahıs gözaltına alındı.

Bursa'da 3 uyuşturucu satıcısı tutuklandı, System.String[]

Bursa'da uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 6 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 1'i ise adliyeye sevk edildi.


Bursa il merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarına hız kesmeyen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, N.F.Ç., K.A., Ü.C., Ş.D., E.S. ve N.G.'nin uyuşturucu madde sattığını tespit etti. Şüphelileri yakalamak için harekete geçen ekipler, 6 şüpheliyi yakalayarak gözaltına alırken, 130 gram metamfetamin, satışa hazır halde paketlenmiş 90 gram esrar, satışa hazır halde paketlenmiş sentetik kannabinoid, ecstasy tabletler ve bir adet ruhsatsız silah ele geçirdi.


Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerden N.F.Ç. ve K.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ü.C., Ş.D. ve E.S. uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.


Ayrıca emniyette işlemleri biten N.G.'nin ise adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - BURSA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray'da Ömer Bayram şoku
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti Şüpheliler, darp ettikleri polis memurunu hastanenin önüne bırakıp kaçtı İstanbul Adalet Sarayı'ndaki tutuksuz dosyalar 14 Nisan'a kadar ertelendi
Amatör ligde oynayan Yasin Mert Egeli, ABD'ye transfer oldu Amatör ligde oynayan Yasin Mert Egeli, ABD'ye transfer oldu         
17:34
Son Dakika: ABD borsaları yeni güne sert düşüşle başladı, işlemler durduruldu Son Dakika: ABD borsaları yeni güne sert düşüşle başladı, işlemler durduruldu         
16:52
Son Dakika: IMF, koronavirüse karşı kullanmak için 1 trilyon dolarlık krediyi hazırladı Son Dakika: IMF, koronavirüse karşı kullanmak için 1 trilyon dolarlık krediyi hazırladı         
15:15
İtalya Başbakanı Conte İtalya Başbakanı Conte "En riskli haftalardayız" deyip korkutan gerçeği açıkladı         
15:14
Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar         
14:07
İstanbul Adalet Sarayı'ndaki tutuksuz dosyalar 14 Nisan'a kadar ertelendi İstanbul Adalet Sarayı'ndaki tutuksuz dosyalar 14 Nisan'a kadar ertelendi         
11:42
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert, hastalıkla dalga geçtiği için pişman: Keşke daha fazla ciddiye alsaydım Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert, hastalıkla dalga geçtiği için pişman: Keşke daha fazla ciddiye alsaydım         
11:30
Denizlili teknik direktör Erol Akbay, Zimbabve'de taraftarların sevgilisi oldu Denizlili teknik direktör Erol Akbay, Zimbabve'de taraftarların sevgilisi oldu         
10:42
Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı         
10:11
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar         
10:10
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir         
10:06
Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi         
09:51
Son dakika: Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 7 kuruş zam geliyor Son dakika: Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 7 kuruş zam geliyor         
09:46
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü         
09:04
İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 21:41:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da 3 uyuşturucu satıcısı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]