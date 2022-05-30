Bursa'da 3 yaşındaki çocuk 5.kattan düştü: Hastaneye kaldırılan Ömer'in hayati durumu kritik

Demirtaş yazdığı mektupla 6'lı masayı yerden yere vurdu: Siz hiç utanmıyor musunuz?

Baykoca Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarındaki bir apartmanın 5. katında ikamet eden Suriye uyruklu Nana ailesinin 3 yaşındaki çocukları Ömer pencereye tırmandı.

AĞIR YARALI

Dengesini kaybeden çocuk 5. kattan düşerek ağır yaralandı. Yaralı çocuk ailesi tarafından özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun ailesi gözyaşlarına boğuldu. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

DÜŞME ANI KAMERADA

Çocuğun düşme anı, vatandaşların yardıma koşması ve kucakta hastaneye getirildiği anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.