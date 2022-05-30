Bursa'da 3 yaşındaki çocuk 5.kattan düştü: Hastaneye kaldırılan Ömer'in hayati durumu kritik - Son Dakika
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Bursa'da 3 yaşındaki çocuk 5.kattan düştü: Hastaneye kaldırılan Ömer'in hayati durumu kritik

30.05.2022 14:48

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 yaşındaki Ömer, 5. kattan düştü. Yaşanan olay sonrası Ömer'in ailesi gözyaşlarına boğulurken, çocuğun hayati durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Baykoca Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarındaki bir apartmanın 5. katında ikamet eden Suriye uyruklu Nana ailesinin 3 yaşındaki çocukları Ömer pencereye tırmandı.

AĞIR YARALI

Dengesini kaybeden çocuk 5. kattan düşerek ağır yaralandı. Yaralı çocuk ailesi tarafından özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun ailesi gözyaşlarına boğuldu. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bursa'da çocuğun 5. kattan düşme anı kamerada

DÜŞME ANI KAMERADA

Çocuğun düşme anı, vatandaşların yardıma koşması ve kucakta hastaneye getirildiği anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Kaynak: İHA

Suriye, İnegöl, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da 3 yaşındaki çocuk 5.kattan düştü: Hastaneye kaldırılan Ömer'in hayati durumu kritik - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da 3 yaşındaki çocuk 5.kattan düştü: Hastaneye kaldırılan Ömer'in hayati durumu kritik - Son Dakika
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