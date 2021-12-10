Bursa'da 30 kilometrelik takip trafik kazası ile sona erdi - Son Dakika

Bursa'da 30 kilometrelik takip trafik kazası ile sona erdi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü Güven E. (32) ile 3 arkadaşı yaklaşık 30 kilometre süren takip sırasında, kendisini durdurmak isteyen bir polis aracına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücüye 3 bin 596 TL ceza kesildi.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akhisar Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde şüphelendikleri 16 ANG 053 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü, otomobildeki 3 arkadaşı ile kaçmaya başladı. Bunun üzerine bölgeye takviye isteyen ekipler, otomobili takibe başladı. Polis ekipleri, yolda makas atarak tehlikeli bir şekilde ilerleyen otomobili anonslarla durdurmak istedi. Uyarılara aldırmayarak kaçışını sürdüren sürücü, Akhisar mahallesinde ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Bu sırada bölgeye sevk edilen takviye ekipler mahallede giriş ve çıkışları kontrol altına aldı.

POLİS ARACINA ÇARPTI, KAÇMAYA ÇALIŞTI

Yaklaşık 30 kilometre süren takibin ardından Bursa- Eskişehir yoluna çıkarak kaçışını sürdürmek isteyen Güven E. burada kapama yapan bir polis otosuna çarparak durdu. Kazanın ardından otomobilden inerek kaçmaya çalışan sürücüsü Güven E. ile 3 arkadaşı kıskıvrak yakalandı. Yapılan incelemede sürücü Güven E.'nin ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

3 BİN 596 TL CEZA KESİLDİ

Sürücü Güven E.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 968 TL, polisin 'dur' ihtarına uymamaktan 314 TL, hatalı şerit değiştirmeden 314 TL olmak üzere toplam 3 bin 596 TL ceza kesildi. Araç çekiciyle otoparka kaldırılırken, sürücü ve arkadaşları ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.