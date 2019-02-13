Son Dakika Haberleri: Bursa'da 300 Bin TL Değerinde Kaçak Gözlük Ele Geçirildi

Bursa'da 300 Bin TL Değerinde Kaçak Gözlük Ele Geçirildi

6 saat önce

BURSA (İHA) – Bursa'da polis ekipleri, İstanbul'dan Bursa'ya kaçak gözlük getirileceği ihbarı üzerine durdurdukları bir araçta satılmak üzere hazırlanan ve piyasa değeri 300 bin lira olan 424 adet kaçak gözlük ele geçirdi.

Bursa'da 300 Bin TL Değerinde Kaçak Gözlük Ele Geçirildi, System.String[]
BURSA (İHA) – Bursa'da polis ekipleri, İstanbul'dan Bursa'ya kaçak gözlük getirileceği ihbarı üzerine durdurdukları bir araçta satılmak üzere hazırlanan ve piyasa değeri 300 bin lira olan 424 adet kaçak gözlük ele geçirdi.

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, İstanbul'dan Bursa'ya kaçak gözlük getirileceği yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler harekete geçti ve gözlükleri taşıyacağı tespit edilen aracı takibe aldı. Takip sonucu Bursa'ya giriş yapan aracın peşine düşen ekipler, aracı durdurarak arama yaptı. Aramada araçtan piyasa değeri 300 bin lira olan 424 adet gümrük kaçağı gözlük bulundu. Gözlüklere el koyan polis ekipleri, araç sürücüsü hakkında işlem yaptı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:07 Kaynak: İHA

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