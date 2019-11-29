Son Dakika Haberleri: Bursa'da 300 kiloluk ölü yunus bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da 300 kiloluk ölü yunus bulundu - Son Dakika

Bursa'da 300 kiloluk ölü yunus bulundu

7 saat önce

Bursa'da deniz suyu üzerinde ölü yunus bulundu.

Bursa'da 300 kiloluk ölü yunus bulundu, System.String[]

Bursa'da deniz suyu üzerinde ölü yunus bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden sahil güvenlik ekipleri tarafından ölü yunus kıyıya çıkarıldı.


Bursa'nın Mudanya ilçesi açıklarında hareketsiz yunus balığını gören vatandaşlar durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki yunusu Arnavutköy Yat Limanı'ndan karaya çıkardı. Ölü yunus balığının inceleme yapıldıktan sonra ekipler tarafından gömüleceği öğrenildi. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eniştesini öldürüp başında polisin gelmesini bekledi
2 aydır kayıp olan Çinli kadının kaçırılıp öldürüldüğü belirlendi Demet Akalın, down sendromlu hayranını kırmadı! Murat Boz ile telefonda görüştürdü Şaban Vatan hakkında tanığın evine yaklaşmama kararını ihlalden soruşturma başlatıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 23:52:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da 300 kiloluk ölü yunus bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]