Bursa'da 300 kiloluk ölü yunus bulundu

Bursa'da deniz suyu üzerinde ölü yunus bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden sahil güvenlik ekipleri tarafından ölü yunus kıyıya çıkarıldı.



Bursa'nın Mudanya ilçesi açıklarında hareketsiz yunus balığını gören vatandaşlar durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki yunusu Arnavutköy Yat Limanı'ndan karaya çıkardı. Ölü yunus balığının inceleme yapıldıktan sonra ekipler tarafından gömüleceği öğrenildi. - BURSA