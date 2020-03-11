Bursa'da 300 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da 300 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika

Bursa'da 300 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

6 saat önce

Bursa'da, şafak vakti düzenlenen ve 300 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı.

Bursa'da 300 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı, System.String[]

Bursa'da, şafak vakti düzenlenen ve 300 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki bazı kişilerin uyuşturucu madde ticareti yaptıklarını belirledi.


Bunun üzerine merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde daha önceden belirlenen çok sayıda adrese 300 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.


Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri bazı evlerin kapılarını koçbaşıyla kırarak içeriye girdi.


Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda söz konusu adreslerde özel eğitimli narkotik köpekleriyle arama yapıldı.

Ekiplerin arama yaptığı evlerden birinin karşısındaki türbenin bahçesine saklanan uyuşturucunun yeri, narkotik köpeği tarafından tespit edildi. Zanlıların evlerinde, araçlarında ve üzerlerinde 675 gram sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca ve 13 fişek ele geçirildi.

"İştirak halinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uyuşturucu tacirlerine şafak baskını düzenleyen polis, 600 yıllık türbede gizlenmiş halde uyuşturucu ele geçirdi
Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi 'Ölüm Patroniçesi' tahliye edildi Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs önlemleriyle ilgili 14 altın kuralı açıkladı

Son Dakika Haberleri
18:37 İstanbul'da toptancılarda kolonya sıkıntısı
18:37 Kartal'da çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu
18:34 Polisten kaçarken kaza yapan sürücünün aracından 5 kilogram uyuşturucu çıktı
18:34 MSB: Türk ve Rus heyetlerinin bugünkü görüşmeleri tamamlandı
18:33 ZONGULDAK Gurbette kazandığı parayla anaokulu yaptırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 18:41:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da 300 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]