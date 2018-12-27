Son Dakika Haberleri: Bursa'da 300 Polisle Denetim

Bursa'da 300 Polisle Denetim

42 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yeni yıl öncesi özel hareket polislerin de katıldığı 300 polisle ilçede bulunan tekel bayileri, barlar ve kıraathanelerde denetim yapıldı.

Bursa'da 300 Polisle Denetim, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yeni yıl öncesi özel hareket polislerin de katıldığı 300 polisle ilçede bulunan tekel bayileri, barlar ve kıraathanelerde denetim yapıldı.

Yeni yıl öncesi emniyet ve jandarma teyakkuza geçti. Bursa ve İnegöl emniyetine bağlı özel harekat ekiplerinin de destek verdiği 300 kişilik ekip, ilçenin farklı noktalarında bulunan tekel bayileri, barlar ve kıraathaneleri tek tek denetledi. Yapılan denetimlerde şahsıların GBT sorgulamaları ve iş yerinde evraklar incelendi. Yaklaşık 3 saat süren denetimlerde polis ekipleri kuş uçurtmadı. Yapılan uygulamada bazı işletmelere cezai işlem uygulandığı öğrenildi. Halkın yeni yıla daha huzurlu ve güvenli bir şekilde girmesi için bu tür denetimlerin daha sıklıkla kararlı bir şekilde devam edeceği belirtildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:41 Kaynak: İHA

Jandarma, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa
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