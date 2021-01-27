Bursa'da 31,5 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Adreslerdeki aramalarda, şişe ve bidonlar içerisinde 31,5 litre sahte içki, çeşitli alkol damıtma aparatları ve 1000 makaron ele geçirildi.

Harekete geçen ekipler, şüphelinin Yeniceköy Mahallesi 'ndeki ev ve iş yerine operasyon düzenledi.

Bursa 'nın İnegöl ilçesinde 31,5 litre sahte içki ve 1000 makaron ele geçirilen operasyonda bir kişi yakalandı.

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