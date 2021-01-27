Bursa'da 31,5 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Bursa'da 31,5 litre sahte içki ele geçirildi

27.01.2021 14:05
Bursa'da 31,5 litre sahte içki ele geçirildi, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 31,5 litre sahte içki ve 1000 makaron ele geçirilen operasyonda bir kişi yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 31,5 litre sahte içki ve 1000 makaron ele geçirilen operasyonda bir kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ş.C'nin (63) sahte içki satmaya çalıştığını tespit etmesi üzerine çalışma başlattı.

Harekete geçen ekipler, şüphelinin Yeniceköy Mahallesi'ndeki ev ve iş yerine operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda, şişe ve bidonlar içerisinde 31,5 litre sahte içki, çeşitli alkol damıtma aparatları ve 1000 makaron ele geçirildi.

Şüpheli Ş.C. ekipler tarafından gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da 31,5 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika


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