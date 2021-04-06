Bursa'da 35 bin dönüm arazi sular altında: Tahmini hasar 15 milyon lira - Son Dakika

Bursa'da 35 bin dönüm arazi sular altında: Tahmini hasar 15 milyon lira

06.04.2021 13:53

Bursa'da 35 bin dönüm arazi sular altında: Tahmini hasar 15 milyon lira Türkiye'nin en önemli ovalarından Yenişehir ovasındaki tarım arazileri sular altında, tahmini hasar 15 milyon lira Bursa'da dün yaşanan yağış ve Uludağ'da karların yoğun erimesi sebebiyle 35 bin dönüm arazi sular altında kaldı.

Bursa'da 35 bin dönüm arazi sular altında: Tahmini hasar 15 milyon lira

Türkiye'nin en önemli ovalarından Yenişehir ovasındaki tarım arazileri sular altında, tahmini hasar 15 milyon lira

BURSA - Bursa'da dün yaşanan yağış ve Uludağ'da karların yoğun erimesi sebebiyle 35 bin dönüm arazi sular altında kaldı. İnegöl ile Yenişehir ilçeleri arasındaki Boğazköy Barajı'nın kapaklarının açılmasıyla Yenişehir'de yüzlerce çiftçi mağdur oldu. Hasarın en az 15 milyon lira olduğu tahmin edilirken, çiftçiler yardım bekliyor.

Bursa'nın Yenişehir ile İnegöl ilçeleri arasındaki araziler dün yağan yoğun yağışın ve karların erimesinin ardından sular altında kaldı.

Yenişehir'e bağlı Akdere, Ayaz, Karasıl, Papatya, Günece, Gökçesu, Söylemiş, Yolören, Çeltikçi ve Çayır mahallelerinde bulunan 35 bin dönümlük arazi sular altında kalırken, yüzde 20'sinin ekili olduğu öğrenildi. Buğday, ayçiçek, ıspanak, arpa, yem ekili ve hayvan çiftliklerinin bulunduğu arazilerin Boğazköy Barajının kapaklarının yoğun yağıştan sonra açılması sonucu meydana geldiği iddia edildi.

Bursa Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı Sadi Aktaş, "Yağmur pazar gece yarısından sonra başladı, pazartesi günü akşama kadar devam etti. Bizim bölgemizdeki tarım arazilerine faydalı ama İnegöl bölgesinde Uludağ'a eteklerindeki karların erimesi yağmurla birlikte Boğazköy Barajının dolmasına sebep oldu. İnegöl'ün köylerinin su basması ihtimaline karşı baraj kapakları açıldı. Dün akşam saatlerinde açılan kapaklar, bugün kısmi olarak kapatılsa da Yenişehir ovasında yaklaşık 35 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. Bunun yüzde 20'si ekili alan. Buğday, bezelye, ıspanak ve hayvan ahırlarının bulunduğu arazide hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Tüm yetkililer burada çalışmalarını sürdürüyor. Bizim tahminlerimize göre 15 milyon TL'lik bir hasar meydana geldi. Sular çekildikten sonra rakam netleşecektir" dedi.

Kocasu deresinin Sakarya nehrine bağlandığını ifade eden Aktaş, "Dere yatağına su fazla gelince taşkınlar oluştu. Kurutma kanalları ile kendi çektiği kadar araziler suyu çekecektir. Toprak emecek, kalan su Sakarya'ya akacaktır. Tarlalardaki ekili alanların sadece yüzde 2'si sigortalıdır. Meyve bahçeleri yüzde 100 sigortalı ama bu tarz sebze ekilen yerlerde pek sigorta olmuyor" diye konuştu.

Bursa'da 35 bin dönüm arazi sular altında: Tahmini hasar 15 milyon lira
Bursa'da 35 bin dönüm arazi sular altında: Tahmini hasar 15 milyon lira
Bursa'da 35 bin dönüm arazi sular altında: Tahmini hasar 15 milyon lira
Bursa'da 35 bin dönüm arazi sular altında: Tahmini hasar 15 milyon lira
Bursa'da 35 bin dönüm arazi sular altında: Tahmini hasar 15 milyon lira
Bursa'da 35 bin dönüm arazi sular altında: Tahmini hasar 15 milyon lira
Bursa'da 35 bin dönüm arazi sular altında: Tahmini hasar 15 milyon lira
Bursa'da 35 bin dönüm arazi sular altında: Tahmini hasar 15 milyon lira
Bursa'da 35 bin dönüm arazi sular altında: Tahmini hasar 15 milyon lira
Bursa'da 35 bin dönüm arazi sular altında: Tahmini hasar 15 milyon lira
Bursa'da 35 bin dönüm arazi sular altında: Tahmini hasar 15 milyon lira
Bursa'da 35 bin dönüm arazi sular altında: Tahmini hasar 15 milyon lira
Bursa'da 35 bin dönüm arazi sular altında: Tahmini hasar 15 milyon lira
Bursa'da 35 bin dönüm arazi sular altında: Tahmini hasar 15 milyon lira
Bursa'da 35 bin dönüm arazi sular altında: Tahmini hasar 15 milyon lira

Yenişehir, İnegöl, Uludağ, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da 35 bin dönüm arazi sular altında: Tahmini hasar 15 milyon lira - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kriz kahini Roubini'den dolar tahmini: ABD ekonomisindeki ikiz açığın artmasıyla birlikte zayıflayacak Kriz kahini Roubini'den dolar tahmini: ABD ekonomisindeki ikiz açığın artmasıyla birlikte zayıflayacak Kötü kokunun kaynağına giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı Kötü kokunun kaynağına giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı 7 kişinin ölümüne neden olan AstraZeneca aşısyla ilgili korkutan tespit: Kan pıhtılaşması ile bağı var 7 kişinin ölümüne neden olan AstraZeneca aşısyla ilgili korkutan tespit: Kan pıhtılaşması ile bağı var Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü Masumiyet dizisinde yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar sessizliğini bozdu: Bu konuda biraz gerildik Masumiyet dizisinde yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar sessizliğini bozdu: Bu konuda biraz gerildik 49 yıl önceki uçak kazasında sağ kalan yolcu: Hayatta kalmak için arkadaşlarımızın cesetlerini yedik 49 yıl önceki uçak kazasında sağ kalan yolcu: Hayatta kalmak için arkadaşlarımızın cesetlerini yedik
Fenerbahçe iki oyuncusundan 40 milyon euro kazanacak, bir de 8 milyon euroluk piyango çıktı! Fenerbahçe iki oyuncusundan 40 milyon euro kazanacak, bir de 8 milyon euroluk piyango çıktı!         
14:20
CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti grubunda iki fotoğraf gösterdi: Vatandaşa hangisi örnek? CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti grubunda iki fotoğraf gösterdi: Vatandaşa hangisi örnek?         
13:50
Bask derbisinde taraftarlar şehri ateşe verdi, polisle çatıştı! İşte o anlar Bask derbisinde taraftarlar şehri ateşe verdi, polisle çatıştı! İşte o anlar         
13:28
Videoları binlerce kez tıklanan fenomen Selçuk Büyük'ün anneannesi ilk kez konuştu Videoları binlerce kez tıklanan fenomen Selçuk Büyük'ün anneannesi ilk kez konuştu         
13:10
Bisküvi taşıyan konteynerlerin içinde aralarında çocukların da bulunduğu 91 kaçak göçmen yakalandı Bisküvi taşıyan konteynerlerin içinde aralarında çocukların da bulunduğu 91 kaçak göçmen yakalandı         
12:50
Türkiye, Rizeli astronotları konuşuyor! NASA'nın telefonlarına bile çıkmıyorlar Türkiye, Rizeli astronotları konuşuyor! NASA'nın telefonlarına bile çıkmıyorlar         
12:48
Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı         
12:33
Şanlıurfa'da ilk kez bir çocuk, annesinin soyadını aldı! İşte kararın gerekçesi Şanlıurfa'da ilk kez bir çocuk, annesinin soyadını aldı! İşte kararın gerekçesi         
11:53
Sosyal medyadaki 'kurtçuklu maske' deneylerine uzmandan tepki: Isınan polimerler sebep oluyor Sosyal medyadaki 'kurtçuklu maske' deneylerine uzmandan tepki: Isınan polimerler sebep oluyor         
11:17
Son Dakika! Ramazan'da camilerde teravih namazı kılınmayacak Son Dakika! Ramazan'da camilerde teravih namazı kılınmayacak         
11:11
Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum         
11:11
Balıkçının oltasına takılan cansız beden ekipleri harekete geçirdi Balıkçının oltasına takılan cansız beden ekipleri harekete geçirdi         
11:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li isimlerin evini mesken tuttuğu Mahruze Keleş'i aradı Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li isimlerin evini mesken tuttuğu Mahruze Keleş'i aradı         
10:55
Dünya diken üstünde! Rusya ve Ukrayna'nın sevkiyat yaptığı sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı Dünya diken üstünde! Rusya ve Ukrayna'nın sevkiyat yaptığı sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı         
10:45
İmamoğlu, bebeklere yönelik yeni hizmetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak duyurdu İmamoğlu, bebeklere yönelik yeni hizmetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak duyurdu         
10:30
İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede         
10:10
Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti         
20:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2021 14:45:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da 35 bin dönüm arazi sular altında: Tahmini hasar 15 milyon lira - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei