Üye Girişi
Bursa'da 36 saatte 5 bin 140 kilometre yol kardan temizlendi - Son Dakika

Bursa'da 36 saatte 5 bin 140 kilometre yol kardan temizlendi

23.01.2022 17:08

Bursa'da 36 saatte 5 bin 140 kilometre yol kardan temizlendi İnegöl Belediyesi, kar yağışının aralıksız devam ettiği son 36 saatte 5140 km yolda kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Bursa'da 36 saatte 5 bin 140 kilometre yol kardan temizlendi

BURSA - İnegöl Belediyesi, kar yağışının aralıksız devam ettiği son 36 saatte 5140 km yolda kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. 184 personel ve 48 araçla 7/24 sahada olan İnegöl Belediyesi merkez ve kırsal mahallelerin yanı sıra Bursa Ankara karayolu üzerinde de şehrin giriş ve çıkışlarında Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerine destek veriyor.

İnegöl'de 2 gündür aralıksız şekilde süren kar yağışı, şehri beyaza bürüdü. Hem kırsalda hem merkezde kar bereketi yaşanırken, İnegöl Belediyesi de kar yağışının olumsuz sonuçlarını engellemek üzere 7/24 sahada. Beklenen yoğun kar yağışı öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayan İnegöl Belediyesi, olası bir aksaklığa mahal vermeden kar yağışıyla birlikte yolların kapanmaması için çalışmalara başladı. Bu kapsamda son 36 saatte merkez ve kırsalda 5140 km yolda kar küreme çalışması gerçekleştirildi. Kırsal mahalleler ve merkezin yanı sıra İnegöl Belediyesi ekipleri şehrin hem Bursa istikameti hem de Ankara istikametinde karayolları ekiplerine de destek vererek İnegöl'ün giriş ve çıkışlarında kontrolü sağladı. Yollarda herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı ve trafiğin normal seyrinde akmaya devam ettiği belirtildi.

İnegöl Belediyesi karla mücadele çalışmaları kapsamında 184 kişilik ekip ve 48 araçla çalışmalarını 3 vardiya şeklinde 7/24 sürdürüyor. 116 mahallenin özellikle kırsal bölgesinde yolların kapanmaması için 11 ayrı ring hatları oluşturuldu. Bir yandan merkezde çalışmalar sürerken, kırsalda da 11 ayrı hat üzerinde iş makineleri ve ekipler sürekli ring halinde. Bu hatlar üzerinde 7/24 ara vermeden kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor ve tüm mahallelere ulaşım sağlanabiliyor. Tüm bu çalışmalarla birlikte şu ana kadar İnegöl'de mahsur kalan vatandaş ve kapalı köy yolu bulunmuyor.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kar yağışı öncesi tüm hazırlıkların tamamlandığını ve ilgili kurumlarla gerekli koordinenin sağlandığını ifade eden Başkan Taban, "Kar yağının şehrimize esarete dönüşmemesi, vatandaşlarımızın kar bereketini doya doya yaşaması adına tüm tedbirleri aldık. İlgili birimlerimiz her alanda tedbirlerini alıp kar yağışını beklemeye başlamıştı. Yağışla birlikte de sahaya indik. 36 saattir devam ediyor kar yağışı. Yoğun kar yağışıyla birlikte çalışma yaptığımız bazı yollar tekrar kapanabiliyor. Arkadaşlarımız da aynı noktalar üzerinde birkaç kez çalışma yapabiliyor. Bu süreçte gece gündüz demeden mesaide olan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Bugün İnegöl'de sorun yaşanmıyorsa, fedakarca çalışan mesai arkadaşlarımızın payı büyüktür. 184 kişilik dev bir ekip tüm gayretiyle çalışıyor" dedi.

36 saatte 5 bin 40 kilometre yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldığını da vurgulayan Başkan Taban, "Ekiplerimiz son 36 saatte 48 araçla 5 bin 40 kilometre yolda kar küreme çalışması gerçekleştirdi. Bu başarılı çalışma ile tüm yollarımız şu an açık. Merkez ve kırsalda yaptığımız çalışmaların yanı sıra Bursa-Ankara karayolunda şehrimizin her iki yöne de ulaşımını açık tutmak adına Karayolları ekiplerine de destek veriyoruz. İki yönde de trafik akışının açık olduğunu ifade edebilirim. Ancak kar yağışı ile yollarda buzlanmalar olabiliyor. Kar küreme ve tuzlama yapmış olsak da kışlık lastiği ve kar zinciri olmayan araçlar maalesef sorun yaşayabilir. Bizler tedbirimizi aldığımız takdirde olumsuzluk yaşanmayacağını düşünüyorum. Kar sevincini üzüntüye dönüştürmemek için tüm vatandaşlarımızın da bireysel olarak gerekli tedbirleri almalarını rica ediyorum" diye konuştu.

Bursa'da 36 saatte 5 bin 140 kilometre yol kardan temizlendi
Bursa'da 36 saatte 5 bin 140 kilometre yol kardan temizlendi
Bursa'da 36 saatte 5 bin 140 kilometre yol kardan temizlendi

YORUMLAR
500

İnegöl Belediyesi, İnegöl, Bursa, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa'da 36 saatte 5 bin 140 kilometre yol kardan temizlendi - Son Dakika


Bakan Soylu, terörle mücadelede müjdeli haberi verdi: Dağdaki terörist sayısı 150'nin altına düştü Bakan Soylu, terörle mücadelede müjdeli haberi verdi: Dağdaki terörist sayısı 150'nin altına düştü         
17:09
Konya'da Antalya kara yolu hariç tüm yollar trafiğe açıldı Konya'da Antalya kara yolu hariç tüm yollar trafiğe açıldı         
16:56
"Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması "Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması         
15:50
Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu         
15:22
Derin Talu ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu Derin Talu ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu         
14:46
Yüzüne tutulan mıknatısla gerçek ortaya çıktı! 15 yıl boyunca yanağına saplanan metal parçasıyla yaşamış Yüzüne tutulan mıknatısla gerçek ortaya çıktı! 15 yıl boyunca yanağına saplanan metal parçasıyla yaşamış         
13:32
Renault, otomobil üretimini 15 gün boyunca tamamen durduracak Renault, otomobil üretimini 15 gün boyunca tamamen durduracak         
12:14
Katili en yakını çıktı! ABD'li sosyal medya fenomeni Petito'nun ölümünde yeni detay Katili en yakını çıktı! ABD'li sosyal medya fenomeni Petito'nun ölümünde yeni detay         
08:41
Google'dan TBMM'ye rapor! Türkiye içerik kaldırma talebinde dünyada 4. ülke oldu Google'dan TBMM'ye rapor! Türkiye içerik kaldırma talebinde dünyada 4. ülke oldu         
08:30
Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım         
22:26
Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor         
20:19
Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı         
19:07
Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik         
18:46
Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı         
18:15
Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı! Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı!         
18:06
Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu         
16:38
AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor         
16:27

Son Dakika Haberleri
17:00 TEM Otoyolu'nda 13 araç birbirlerine girdi
16:56 Konya'da Antalya kara yolu hariç tüm yollar trafiğe açıldı
16:43 Sivas'ta seferler iptal oldu, terminal dolup taştı
16:42 Dövdükleri kadını, ardından uçurumdan attılar
16:41 Cenazede Burak Elmas'ı gören Fatih Terim'den olay tepki
16:26 Kar nedeniyle sürücünün hakimiyetini kaybettiği yol yardım aracı, evin bahçesine yuvarlandı
16:24 Türkiye'de 2021 yılında 1 milyondan fazla bebek doğdu! Peki, en çok hangi isimler verildi?
16:04 Eşini ve kız kardeşini bıçaklayan saldırgandan savunma: Hatırlamıyorum
16:03 Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı
16:02 Sedef Kabaş'a destek veren muhalefet liderlerine AK Parti'den sert tepki: Nefret söyleminin sponsorluğunu yapıyorlar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2022 17:15:24. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da 36 saatte 5 bin 140 kilometre yol kardan temizlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement