BURSA'DA 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM - Son Dakika
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BURSA'DA 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

22.03.2022 17:47

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre saat 17.10'da meydana gelen depremin büyüklüğü 4.3 olarak kaydedildi. Yerin 7 kilometre altında meydana gelen depremin merkez üssü Körekem Mahallesi olarak açıklandı. Deprem ilçede kısa süreli paniğe neden olurken, mahalle muhtarı Cafer İkizoğlu depremde can kaybı ve yaralanma meydana gelmediğini, mahalledeki binalarda hasar oluşmadığını açıkladı. Sabah saat 07.22'de de merkez üssü Körekem olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

BURSA'DA 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

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Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURSA'DA 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM - Son Dakika


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