Bursa'da 4 apartmanın karantinası bitti - Son Dakika

Bursa'da korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinaya alınan 3 apartmanın karantina uygulaması sonlandırıldı.



Türkiye'de etkisini gösteren korona virüse karşı güzel haberler gelmeye devam ediyor. Bursa'da artan korona virüs vakaları nedeniyle Gürsu ilçesinde bulunan 3 apartman karantinaya alınmıştı. 14 gün boyunca karantina altında tutularak gerekli kontrollerin yapıldığı apartmanlardan güzel haber geldi. Bursa Valiliği Gürsu'da bulunan 3 apartmanın karantina sürecinin bittiğini açıkladı. Bursa Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle; "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 16.04.2020 tarihinden itibaren Gürsu İlçesi, Yenidoğan Mahallesi Alp Sokak No: 5, Gürsu İlçesi, İstiklal Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No: 88, Gürsu İlçesi, Kurtuluş Mahallesi Karadeniz Sokak No: 3'te bulunan apartmanlarımızda uygulanan karantina uygulaması 30.04.2020 saat: 24.00 itibariyle, yine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 22.04.2020 tarihinden itibaren Gürsu İlçesi, İstiklal Mahallesi Vardar Sokak No: 7'de bulunan apartmanımızda uygulanan karantina uygulaması 05.05.2020 saat: 24.00 itibariyle sonlandırılmıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi. - BURSA