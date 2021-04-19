Yağışın neden olduğu zincirleme kazada 4 araç birbirine girdi - Son Dakika

Yağışın neden olduğu zincirleme kazada 4 araç birbirine girdi

19.04.2021 18:15

Yağışın neden olduğu zincirleme kazada 4 araç birbirine girdi Bursa'da TIR ve kamyonetin karıştığı kazada çok sayıda araç bir birine girdi ortalık savaş alanına döndü.

Yağışın neden olduğu zincirleme kazada 4 araç birbirine girdi

BURSA - Bursa'da TIR ve kamyonetin karıştığı kazada çok sayıda araç bir birine girdi ortalık savaş alanına döndü.

Yalova Bursa Karayolu üzerinde, Dürdane Rampasında meydana gelen kazada, bir tır, iki kamyonet ve bir otomobil birbirine girdi. Araçlar kullanılmaz hale geldi. Bursa Karayolu üzerinde, Gemlik çıkışında Dürdane rampasında meydana gelen kazada, 16 NUS 61 plakalı ticari kamyonetin durmasıyla başlayan kazada, 34 LK 9696 tır kayarak 34 KF 4004 plakalı otomobille çarpıştı. Son olarak da kazayı görüp duramayan 16 AKC 344 plakalı kamyonet de duramayarak kazaya dahil oldu.

Kazada dört araç maddi hasar görürken, tır ve otomobil de kaza ile birlikte bariyerlerden yol kenarına düştü. Kazada herhangi bir yaralanma meydana gelmedi. Kaza sonrasında olay yerine gelen Jandarma Trafik ekipleri, kontrollü olarak trafiğin devam etmesini sağladı.

Yağışın neden olduğu zincirleme kazada 4 araç birbirine girdi
Yağışın neden olduğu zincirleme kazada 4 araç birbirine girdi
Yağışın neden olduğu zincirleme kazada 4 araç birbirine girdi
Yağışın neden olduğu zincirleme kazada 4 araç birbirine girdi
Yağışın neden olduğu zincirleme kazada 4 araç birbirine girdi
Yağışın neden olduğu zincirleme kazada 4 araç birbirine girdi

Yalova, Savaş, Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yağışın neden olduğu zincirleme kazada 4 araç birbirine girdi - Son Dakika


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