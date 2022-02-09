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Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

09.02.2022 11:40

BURSA'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

BURSA'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonucu, otomobilde sıkışan 1 sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yenikaraman Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Bursa'dan Mudanya istikametine giden Ersel Atmaca (27) idaresindeki 16 BK 039 plakalı otomobil ile aynı istikamette ilerleyen Gürkan Cengiz'in kullandığı 16 MDS 91 plakalı cip, Mehmet Alkış'ın kullandığı 16 AD 991 plakalı minibüs ve İsmail Durak'ın idaresindeki 16 ANV 682 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle metrelerce savrulan Ersel Atmaca idaresindeki otomobil kaldırıma çarparak, Gürkan Cengiz'in kullandığı cip ise bariyerlere vurarak durabildi. Kazada otomobil hurdaya dönerken sürücü Ersel Atmaca, araçta sıkıştı. Kazayı gören yoldan geçen sürücüler Atmaca'nın yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilin kapılarını keserek sıkışan sürücüyü çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen sürücü ilk müdahalenin ardından ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ersel Atmaca, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

2 SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis ekipleri de yolda başka bir trafik kazası yaşanmaması için önlem aldı. Polisin yaptığı alkol testinde, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan cip sürücüsü Gürkan Cengiz'in 3.39 promil, minibüs sürücüsü Mehmet Alkış'ın ise 2.18 promil alkollü olduğu belirlendi. Sağlık ekiplerince tedavisi olay yerinde yapılan Gürkan Cengiz ile diğer 2 sürücü polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, başka bir kaza ihtimaline karşı yol trafiğe kapatıldı. Olay yeri çalışmalarının tamamlanması ve araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Otomobil, Tragger, Bursa, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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