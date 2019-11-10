Bursa'da 4 arkadaş iklim değişikliğine dikkat çekmek için dağlara tırmanıyor

Bursa'da 4 dağcı, daha yaşanabilir bir dünya amacıyla Türkiye ve Avrupa Birliği'ndeki dağcılık kulüplerinin ortak bir platformda buluşabilmesi için Avrupa Birliği Sivil Düşün Programının destekleriyle "Hedefler için Dağcılık Ağı" projesini başlattı.

Projeyi hazırlayan dağcılar, dünyadaki dağcılık kulüplerini bir araya getirerek iklim değişikliğine dikkat çekmek istiyor.

Proje süresince, Türkiye ve Avrupa ülkelerinde zirve tırmanışları, Türkiye ve İsviçre'de dağcılık kulübü toplantıları gerçekleştirilmesi, dağlarda tatlı su kaynakları ile nesli tükenmekte olan bitki ve hayvan türlerinin araştırılması, dağcılık ekipmanlarında minimum plastik kullanımı için kampanyalar düzenlenmesi, dağcılık ve iklim değişikliği temelli belgesellerin hazırlanması planlanıyor.

Nokta Dağcılık ve Kayak Sporları Kulübü Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı Hacer Özkalender, öncelikle İsviçre'de dağ tırmanışları yapacaklarını belirterek, "Dağcılığın başlangıcı İsviçre ve Alpler olduğu için biz de oradan başlamak istedik. Burada dünyadaki dağcıların birleştiği Dünya Dağcılar Birliğini (UİAA) de ziyaret edeceğiz. Projemizi onlara anlatacağız." dedi.

Özkalender, projelerini anlatmak için Almanya ve Fransa'daki dağcılık kulüplerini de ziyaret edeceklerini söyledi.

"Farklı bölgedeki dağlara tırmanışlar yapacağız"

Proje Koordinatörü Ahmet Yellice de amaçlarının Türkiye ve Dünya'daki dağcılık kulüplerini bir araya getirerek, ortaklaşa faaliyetler yapmak olduğunu anlattı.

Yellice, Türkiye'de Aladağlar, Uludağ, Palandöken gibi farklı bölgelerde dağlara tırmanışlar gerçekleştireceklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Proje ile biz değişen iklim değişikliğine dikkat çekmek istiyoruz. İklim değişikliği için dünyadaki dağcılarla birlikte farklı bölgedeki dağlara tırmanışlar yapacağız. Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilir kalkınma amaçları var. Bu amaçlar tüm dünyada herkesin mutabık kaldığı ve dünyanın daha yaşanabilir olabilmesi için herkesin elini taşın altına koyduğu bir amaç. Biz de Türkiye'de gençlerimize, dağcılarımıza anlatmak onların farkında olmasını sağlamak ve çözümler üretmek amacıyla bu projeyi tasarladık. Türkiye'de özellikle üniversite ve lise öğrencilerine sürdürülebilir kalkınma amaçları ve dağcılık konusunda eğitimler verilecek. Doğayla alakalı fidan dikme, çöp toplama gibi etkinlikler yapılarak çocuklarımızın farkındalığı arttırılacak."

"Son yıllarda sıkıntılar yaşıyoruz"

Türkiye Dağcılık Federasyonu Antrenörü ve Teknik Tırmanış Sorumlusu Sebahattin Kır da iklim değişikliğinin tüm insanlığı ilgilendirdiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Proje ile dağcılığı birleştirdiğimizde şöyle sıkıntılar yaşadık; yüksek dağlarda genellikle kar ve buzlu yerlerde faaliyetler yapıyoruz. Bundan uzun yıllar önce bu rotalara tırmanıldığında iklim değişikliğiyle ilgili bir problem yaşamıyorduk ama son yıllarda özellikle Everest Dağı ve bunun gibi yüksek dağlarda yaşadığımız en büyük risk iklim değişikliğinden kaynaklanan problemler. Buzulların erimesi, faaliyet yaptığımız alanlarda riskler oluşturuyor. İklim değişikliği dağcılar için çok büyük bir risk. Bu projeye de farkındalığı daha da arttırmak için dahil oldum."