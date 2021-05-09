Bursa'da 4 ayda 21 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bursa'da 4 ayda 21 kişi hayatını kaybetti

09.05.2021 08:58
Bursa'da 4 ayda 21 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

İçişleri Bakanlığı'nın trafik kazalarındaki can kayıplarını azaltmak için denetimleri aralıksız sürüyor.

İçişleri Bakanlığı'nın trafik kazalarındaki can kayıplarını azaltmak için denetimleri aralıksız sürüyor. Tüm ikazlara rağmen kuralları hiçe sayan sürücüler ocak söndürmeye devam ediyor. Resmi verilere göre, 2021'in ilk 4 ayında meydana gelen 108 bin 171 trafik kazasında 538 kişi hayatını kaybetti, 59 bin 942 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, 2021 yılı Ocak- Nisan dönemine ait kaza istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı. Alınan tedbir ve yapılan denetimlere rağmen kural tanımaz sürücülerin frene basmadığı geçtiğimiz Nisan ayında ülke genelinde meydana gelen 26 bin 203 kazada 147 kişi hayatını kaybetti, 15 bin 672 kişi de yaralandı. Yılın ilk 4 aylık döneminde ise meydana gelen yaklaşık 44 bin 278 kazaya sürücü kusurları damga vurdu. 3 bin 884 kazaya yayalar, bin 306 kazaya araç kusurları, 202 kazaya yol ve 552 kazaya ise yolcu kusurları davetiye çıkardı.

Yılın ilk 4 ayındaki kazalardan bin 257'si kırmızı ışıkta durmayan sürücüler yüzünden gerçekleşirken, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere giren bin 175 sürücü de kazaya davetiye çıkardı. 2021'in Ocak - Nisan dönemindeki 516 kazaya da alkol alıp direksiyon başına geçen sürücüler sebep oldu. Hatalı şerit değiştiren 207 sürücü de onlarca ocağın sönmesine sebep oldu.

Bursa'da 4 ayda 21 kişi öldü

Resmi verilere göre; Artvin, Kars, Kastamonu, Uşak, Ardahan, Karabük, Bayburt ve Muş'ta yılın ilk 4 ayında ölümlü kaza yaşanmadı. Aynı dönemde Ankara'da 25, Bursa'da 21, İstanbul'da 28 ve İzmir'de 29 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. 2021'in ilk dört ayında bin 540 yaralamalı kazanın meydana geldiği Bursa'da 3 bin 693 de maddi hasarlı kaza gerçekleşti. Bursa'da trafik kazalarında yaralanan 2 bin 181 kişi ise hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin anlaştığı kazaların ise rakamlara dahil olmadığını duyurdu.

Öte yandan üç aylık dönemde ülke genelinde 5 milyon 419 bin 892 sürücü ve yayaya ceza kesildi. Ocak - Nisan döneminde alkol alıp direksiyona geçen 31 bin 928 sürücü hakkında ise yasal işlem uygulandı. Çeşitli kural ihlalleri sebebiyle 424 bin 129 araç ise trafikten men edildi. - BURSA

Bursa'da 4 ayda 21 kişi hayatını kaybetti
Bursa'da 4 ayda 21 kişi hayatını kaybetti
Bursa'da 4 ayda 21 kişi hayatını kaybetti
Bursa'da 4 ayda 21 kişi hayatını kaybetti
Bursa'da 4 ayda 21 kişi hayatını kaybetti
Bursa'da 4 ayda 21 kişi hayatını kaybetti
Bursa'da 4 ayda 21 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığı, Bursa, Nisan, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da 4 ayda 21 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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