Bursa'da 4 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde beşiğinde nefessiz kalan bebek hayatını kaybetti.
Huzur Mahallesi Orkide Caddesi'nde bir evde ikamet eden Suriye uyruklu Ragıp ailesinin 4 aylık kızı Cudi Ragıp, gece saatlerinde beşiğine yatırıldı.
Sabah annesi tarafından uyandırılmak istenen bebek, hareket etmediği görülünce İnegöl Devlet Hastanesine getirildi. Hastanede yapılan kontrollerde bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Mamanın boğazını tıkaması sonucu öldüğü tahmin edilen bebeğin cesedi İnegöl Devlet Hastanesi morguna gönderildi.