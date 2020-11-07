Bursa'da 4 gün önce kaybolan yaşlı kadın, tarlada otururken bulundu - Son Dakika

Bursa'da 4 gün önce mantar toplamak için evden çıkan ancak geri dönmeyen Zübeyde Aydoğdu (80), arama- kurtarma ekiplerince tarlada otururken bulundu.Keles ilçesindeki evinden 3 Kasım günü mantar toplamak için çıkan Zübeyde Aydoğdu geri dönmedi. Yakınları, kendisinden haber alamadıkları Aydoğdu'nun bulunması için jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine gelen JAK, AFAD ve ANDA ekipleri, Aydoğdu'yu bulmak için çalışma başlattı. Ekipler, 4 günlük arama- kurtarma çalışmasının sonunda, bu sabah Aydoğdu'yu evinden 7 kilometre uzaklıktaki bir tarlada otururken buldu.
Üşümüş haldeki Aydoğdu, battaniyeye sarılarak, hastaneye götürüldü. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- Kaynak: DHA
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