Son Dakika Haberleri: Bursa'da 4 gündür aranan 57 yaşındaki engelli bulundu
Son Dakika Güncel Bursa'da 4 gündür aranan 57 yaşındaki engelli bulundu - Son Dakika

Bursa'da 4 gündür aranan 57 yaşındaki engelli bulundu

7 saat önce

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4 gün önce ayrıldığı evine dönmemesi üzerine arama çalışması başlatılan engelli bulundu.

Bursa'da 4 gündür aranan 57 yaşındaki engelli bulundu, System.String[]

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4 gün önce ayrıldığı evine dönmemesi üzerine arama çalışması başlatılan engelli bulundu.

İlçeye bağlı kırsal Killik Mahallesi'nde yaşayan görme, işitme ve zihinsel engelli Cemal Kılıç (57) için jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), İHH ve ANDA ekiplerinin yürüttüğü çalışmalara çevrede yaşayanlar da destek verdi.

Drone ve iz takip köpekleriyle yürütülen aramalar sonucu ekipler tarafından mahalleye 3 kilometre uzaklığındaki Ağaçlı mevkisi mera alanında yere düşmüş halde bulunan Kılıç'a su verildi.

İlk müdahalesi olay yerinde 112 Acil Servis görevlilerince yapılan Kılıç'ın, ellerinde düşmeden kaynaklanan yaralar bulunduğu, kayıp olduğu sürece beslenemediği için halsiz düştüğü görüldü.

Kontrolleri yapılmak üzere Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine götürülen Kılıç'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mustafakemalpaşa, Bursa, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Müftülükten 'sahte peygamberin' cenazesiyle ilgili açıklama: Cenazede diyanet personeli bulunmadı
Lojman satışları başladı! Peşin ödeyene yüzde 10 indirim yapılacak 'Sahte peygamber'in cenazesine damga vuran görüntü! Bir anda titremeye başladı CHP'li Vefa Ülgür ihraç talebi ile disipline gönderildiğini duyurdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 21:59:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da 4 gündür aranan 57 yaşındaki engelli bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]