Bursa'da 4 gündür aranan 57 yaşındaki engelli bulundu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4 gün önce ayrıldığı evine dönmemesi üzerine arama çalışması başlatılan engelli bulundu.

İlçeye bağlı kırsal Killik Mahallesi'nde yaşayan görme, işitme ve zihinsel engelli Cemal Kılıç (57) için jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), İHH ve ANDA ekiplerinin yürüttüğü çalışmalara çevrede yaşayanlar da destek verdi.

Drone ve iz takip köpekleriyle yürütülen aramalar sonucu ekipler tarafından mahalleye 3 kilometre uzaklığındaki Ağaçlı mevkisi mera alanında yere düşmüş halde bulunan Kılıç'a su verildi.

İlk müdahalesi olay yerinde 112 Acil Servis görevlilerince yapılan Kılıç'ın, ellerinde düşmeden kaynaklanan yaralar bulunduğu, kayıp olduğu sürece beslenemediği için halsiz düştüğü görüldü.

Kontrolleri yapılmak üzere Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine götürülen Kılıç'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.