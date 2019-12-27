Bursa'da 4 kilogram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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Bursa'da 4 kilogram metamfetamin ele geçirildi

6 saat önce

BURSA'da polis tarafından gözaltına alınan uyuşturucu taciri S.C.G.'nin (41) evinde, 4 kilo 20 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bursa'da 4 kilogram metamfetamin ele geçirildi, System.String[]

BURSA'da polis tarafından gözaltına alınan uyuşturucu taciri S.C.G.'nin (41) evinde, 4 kilo 20 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İznik İlçesi'nde yaşayan S.C.G.'nin (41) uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen narkotik polisi, İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile ortak operasyon düzenledi. S.C.G., evine yapılan baskınla gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise 4 kilo 20 gram metamfetamin ele geçirildi. S.C.G., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.


Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:48 Kaynak: DHA
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