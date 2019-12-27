Bursa'da 4 kilogram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da 4 kilogram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

Bursa'da 4 kilogram metamfetamin ele geçirildi

6 saat önce

Bursa'da polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan S.C.G.(41)'yi gözaltına aldı.

Bursa'da 4 kilogram metamfetamin ele geçirildi, System.String[]

Bursa'da polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan S.C.G.(41)'yi gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda 4 kilo 020 gram metamfetamin ele geçirildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik yaptığı çalışmalarda, İznik İlçesi'nde yaşayan S.C.G.'nin (41), uyuşturucu ticaretini yaptığını belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen narkotik ekipleri, İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi. S.C.G.'nin evine yapılan operasyonda 4 kilo 20 gram metamfetamin ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen S.C.G. buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Uyuşturucu Ticareti, Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Piyasa değeri 500 bin TL olan uyuşturucu sobanın içinde ele geçirildi
İstanbul'da kendisini polis olarak tanıtan şahıs yakalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobilin ilk ön siparişini verdi Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak

Son Dakika Haberleri
17:16 Aydın zeliha'nın eski eşine takılan elektronik kelepçe bozuk çıktı - Son Dakika
17:16 Kaptan hüseyin aygüneş boğaz'daki kazayı değerlendirdi - Son Dakika
17:16 Sivas park halindeki minibüsün yanma anı kamerada - Son Dakika
17:14 Akşener, Kanal İstanbul Projesi ÇED Raporu'na itiraz dilekçesi verdi - Son Dakika
17:09 Paris'te Festiculture etkinliğine yoğun ilgi - Son Dakika
16:08 Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak - Son Dakika
14:33 Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 17:18:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da 4 kilogram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]