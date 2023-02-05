Bursa'da 4 kişinin feci şekilde öldüğü kaza anı kamerada - Son Dakika
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Bursa'da 4 kişinin feci şekilde öldüğü kaza anı kamerada

05.02.2023 15:32

Bursa'da 4 kişinin feci şekilde can verdiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da 4 kişinin feci şekilde can verdiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Edilen bilgiye göre, Bursa'da Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu Selçukgazi Tüneli yakınlarında İstanbul istikametine giden bir aracın önce kaza yaptığı ve ardından sağ şeride yanaştığı, araç içindeki kişilerin dışarı çıktığı esnada başka bir aracın kaygan zeminden kaynaklı duran araca hızlı bir şekilde çarptığı an kameralara yansıdı. Feci kazada 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. - BURSA

Kaynak: İHA
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Orhangazi, İstanbul, Tragger, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da 4 kişinin feci şekilde öldüğü kaza anı kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da 4 kişinin feci şekilde öldüğü kaza anı kamerada - Son Dakika
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