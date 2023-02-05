Edilen bilgiye göre, Bursa'da Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu Selçukgazi Tüneli yakınlarında İstanbul istikametine giden bir aracın önce kaza yaptığı ve ardından sağ şeride yanaştığı, araç içindeki kişilerin dışarı çıktığı esnada başka bir aracın kaygan zeminden kaynaklı duran araca hızlı bir şekilde çarptığı an kameralara yansıdı. Feci kazada 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Orhangazi, İstanbul, Tragger, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa'da 4 kişinin feci şekilde öldüğü kaza anı kamerada - Son Dakika

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